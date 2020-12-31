شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يهنئ السيسي بالعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الأقصر، يسعدني أن أبعث بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين.