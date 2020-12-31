شكرا لقرائتكم خبر عن منازل الأقباط تتعايش.. ركن للشجرة والصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالشموع، وأمام أشجار العام الجديدة وزيناته والأيقونات، جهز الأقباط فى المنيا، مكانا بمنازلهم للصلاة لاستقبال العام الجديد 2021، فيما قاد البابا تواضروس، والأساقفة، الصلاة عبر المحطات الفضائية القبطية، بعدما فرضت جائحة كورونا قيودها مرة أخرى، على الاحتفال بالأعياد.

سامر يونان، رب أسرة، يقول: إذا كانت التدابير الصحية الاحترازية لوباء «كورونا» فرضت علينا هذا العام، ألا نستطيع الذهاب للكنيسة، فلن نستسلم، حيث تزامنت هذه الأجواء مع رأس السنة وتسابيح كيهك، وعيد الميلاد المجيد، واستطعنا أن ننشئ كنيسة صغيرة فى منزلنا، تطبيقا لقول الكتاب المقدس «الكنيسة التى فى بيتك».

وأهابت الصفحات الرسمية للكنائس والمطرانيات بشعبها أن يواظب بنفس واحدة على الصلوات، التى سيتم بثها على صفحات مطرانيات المنيا السبع.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا للأقباط الأرثوذكس: إذا كنت تشعر بالاستياء لأن الاحتفالات أُلغِيت، وأنك ستعيِّد فى هدوء، تذكر أن السيد المسيح وُلِد فى هدوء وبدون صخب ولا احتفال، بل فى مذود بسيط وبين الحيوانات، وعقب ولادته صار مُطارَدًا من هيرودس الملك.. هكذا وُلِد فى ليلة قارسة البرودة، وسط ثلاثة أشخاص فقط، هم مريم أمه ويوسف خطيبها والقابلة، وبعض من الدواب، مع روائح غير مُستحبّة وأصوات مُستنكَرة، هذا مقابل السيمفونيات والعطور وأفخر الطعام، وأصوات المرح وزحام المحتفلين.