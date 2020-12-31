شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتحدث عن أول زيارة لرئيس جمهورية للكنيسة في عيد الميلاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن الرئيس السابق المستشار عدلي منصور وزيارته الأولى للكنيسة في عيد الميلاد في يناير عام 2014.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدي البلد، أنها كانت المرة الأولى الذي يزور فيها رئيس جمهورية الكنيسة.

وتابع :«أن المستشار عدلي منصور إنسان وقور، يحمل مصر في قلبه، ويحمل رؤية قانونية لأمور الحياة».

وأوضح أن عدلي منصور قال له جملة راسخة في ذهنه وهي «القانون هو فن تنظيم الحياة» مشيرا إلى أن حديثه كان جيدا وأنه حتى الآن يقابله بكل ترحاب وفرح ويشعر بمحبته.