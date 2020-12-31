شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تحصد 3 مراكز على مستوي الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير أونلاين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت أسوان، اليوم الخميس، بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير اونلاين.

جاء ذلك في المسابقة التي نظمها مراكز تنمية القدرات الصحفية لصيف 2020، وفازت الطالبة رغد أحمد فتحي بمدرسة عزيز إبراهيم الإعدادية بنات بإدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفازت الطالبة نورسينى أحمد جمال بمدرسة طه محمد صالح الإبتدائية بإدارة دراو التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفازت الطالبة هاجر عبدالمنعم محمد بمدرسة مصنع السكر الإبتدائية بادارة إدفو التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.