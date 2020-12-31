شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 4 كيلو بالطريق الغربي «قنا- الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد علاء الجابر، رئيس مركز ومدينه القرنة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، مع المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق بالأقصر، أعمال رصف الطريق الواصل بين الطريق الزراعي قنا الأقصر، والطريق الصحراوي الغربي بطول 4 كم.

في ذات السياق متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة القرنة، أعمال مشروع الصرف الصحي لمحطة الطارف والانتهاء من البيارة الرئيسية بالمحطة استعدادا لمد مواسير خط الطرد بطريق قنا الأقصر الزراعي بمسافة 2 كم بعد إزالة المعوقات والتنسيق مع هيئة الطرق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع.