شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 4 كيلو بالطريق الغربي «قنا- الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد علاء الجابر، رئيس مركز ومدينه القرنة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، مع المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق بالأقصر، أعمال رصف الطريق الواصل بين الطريق الزراعي قنا الأقصر، والطريق الصحراوي الغربي بطول 4 كم.
في ذات السياق متصل، تفقد رئيس مركز ومدينة القرنة، أعمال مشروع الصرف الصحي لمحطة الطارف والانتهاء من البيارة الرئيسية بالمحطة استعدادا لمد مواسير خط الطرد بطريق قنا الأقصر الزراعي بمسافة 2 كم بعد إزالة المعوقات والتنسيق مع هيئة الطرق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع.
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