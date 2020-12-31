شكرا لقرائتكم خبر عن تحدّي المهام الصعبة.. 2020 عام نجاح السياسة الخارجية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عام 2020 تحديات للسياسة الخارجية المصرية غير مسبوقة، حيث كان يتعين على مصر أن تواجه تحديات أمنها القومي في الغرب حيث ليبيا، وشمالاً لضمان حقوق القاهرة المائية في منطقة شرق المتوسط، مروراً بالملف القديم الجديد متمثل في سد النهضة ومماطلة أثيوبيا في التوقيع على اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، واتخاذها قرارًا منفردا بملء السد يوليو 2020، بجانب تحدي تفشي فيروس كورونا حول العالم.

في ظل تلك التحديات المتزامنة، كانت الخارجية المصرية تخطو خطى ثابتة نحو تحقيق مصالح البلاد العليا، اتساقًا مع محددات الأمن القومي وصون مقدرات الدولة المصرية، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التحركات المصرية في عام 2020.

الملف الليبي

أعارت مصر انتباه شديد لخطورة تنامي دور الميليشيات المسلحة في ليبيا، الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري، وسعت مصر ليشهد 2020 تحركات مُكثفة مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر «إعلان القاهرة» الذي أعاد لُحمة معسكر الشرق الليبي، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبر تحديد الخط الأحمر المصري الجفرة داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية والعديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

وفي يوليو وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية، الأمر الذي كان له تأثير الرادع، لإجبار الأطراف على بدء المسار سياسي ووقف إطلاق النار، وأعلن كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس ليبدأ الطرفان المسار السياسي.

غاز شرق المتوسط

ولضمان حقوق مصر المائية في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط بيئة من الاضطرابات، قامت مصر بتوقيع اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة مع اليونان، في أغسطس، كما ساهمت في إعداد والتوقيع الرسمي على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، في سبتمبر 2020، في ظل عبث تركيا بحقوق اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط، والتنقيب عن الغاز في مياههم الإقليمية.

سد النهضة

وسعياً لضمان حقوق مصر في ماء النيل، في ظل استمرار مماطلة أثيوبيا، للتوقيع على التوقيع على اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان، وفوتت أثيوبيا فرصة توقيع اتفاق نهائي في فبراير عبر وساطة كل من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، متهمة واشنطن بأنها تجاوزت دورها كوسيط، لكن الموقف الأثيوبي لم يتغير أتى الاتحاد الأفريقي كوسيط لعملية التفاوض، منذ يوليو الماضي، بل أزداد تطرفاً مع اتخاذها قرار أحادي بدء المرحلة الأولى لملء بحيرة السد في يوليو 2020، الأمر الذي يتعارض مع إعلان مبادئ بين مصر وإثيو والسودان، الموقع في 2015، فيما رفضت كل من القاهرة والخرطوم الإجراء الأثيوبي.

ونجحت مصر في عقد جلسة بمجلس الأمن يوم 29 يونيو، بطلب من فرنسا، للنظر في موضوع سد النهضة، لكن دون إصدار قرار إلزامي في الأمر، وتؤكد مصر على سعيها للوصول لحل عادل ومتوازن يحقق مصالح كل الأطراف.

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق يقول إن «التحديات التي شهدتها مصر في عام 2020 كانت غير مسبوقة»، وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه في ظل الظروف المعقدة في الإقليم والعالم، الدبلوماسية المصرية استطاعت تحدد طريقها بشكل دقيق، معتبراً أن 2020 هي سنة النجاح للسياسة الخارجية المصرية في ظل الظروف المحيطة.

وحول اختلاف التعامل المصري بين الملف الليبي وملف سد النهضة؛ أوضح «العرابي» أن الملفات لا يمكن القياس عليها، مشيرا إلى أن ملف سد النهضة مستمر منذ تسع سنوات، ويتطلب قدر من الصبر مع دولة «لا تحترم القوانين والأعراف».

وأضاف العرابي أن «مصر نجحت في ملف سد النهضة رغم أننا لم نحصل على نتائج حتى الآن، لكننا نجحنا في أسلوب التعامل مع هذا الملف الشائك» لافتاً إلى أن الملف حساس كون أثيوبيا دولة أفريقية، مما ينعكس على علاقتنا بالدول الأفريقية والعالم.

على الجانب الأخر أشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن إلحاح الملف الليبي كان يستدعى التحرك العاجل والرصين سواء بالقوة العسكرية، أو بالأدوات السياسية.

التحركات الرئاسية

ورغم أن عام 2020 شهد تفشي فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران في العالم إلا أن الدبلوماسية على المستوى الرئاسي كانت حاضرة، وشهد عام 2020 عدد من الزيارات للرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية.

كان أولها في يناير وزيارته لألمانيا، لحضور قمة برلين بشأن ليبيا، تبعها زيارة لبريطانيا لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

وفي فبراير قام الرئيس المصري، بزيارة لأثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية، ثم أتت جائحة الكورونا في مارس، لتساهم في تباطؤ حركة الطيران العالمي، وإقامة عدد من القمم عبر تقنية الفيديو كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا، وكانت أولى الزيارات بعد الجائحة إلى الأردن في أغسطس للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية.

وفي أكتوبر سافر السيسي لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، الشهر نفسه الذي شهد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا لبحث سبل التعاون في منطقة شرق المتوسط، وفي نوفمبر زار الرئيس المصري اليونان لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وفي 28 نوفمبر قام الرئيس السيسي بزيارة هي الأولى من نوعها لدولة جنوب السودان، واختتم زيارات العام بزيارة لفرنسا، في ديسمبر لبحث القضايا المشتركة بين القاهرة وباريس وتعزيز التعاون.

من جانبه، أشاد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق بتحركات الدبلوماسية المصرية على المستوى الرئاسي قائلا: «إنه منذ قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، أكسب السياسة الخارجية المصرية ميزة وهي كثافة الاتصالات الخارجية على المستوى الرئاسي»، مشيراً إلى أن تلك الميزة فقدتها مصر طوال العشرون عام الذين سبقوه، نظراً لكبر سن الرئيس الأسبق.

وأضاف «بيومي» في تصريحات ل«المصري اليوم»: إن دبلوماسية الرئاسة «تكون سريعة وشاملة» كما أنها تغطى جهود وزارة الخارجية، كونها تقوي علاقات مصر مع الدول العالم مما يجذب الاستثمارات، وفرص عمل بمصر.

وحول أبرز التحديات التي ستواجهها مصر خلال العام المقبل، وأشار بيومي إلى أنه بعد انتهاء أزمة كورونا، ستتضاعف الجهود المصرية لتعزيز روابطها مع المحيط الإقليمي والعالمي، واغتنام فرصة فتح الأسواق لمضاعفة حركة التجارة، لاستمرار النجاح في الملف الاقتصادي، لافتاً إلى أن مصر استطاعت أن تستمر تحقق نمو إيجابي، رغم أزمة الكورونا.

جائحة الكورونا والرد المصري

كما لم تخلو السنة من تقديم مصر مساعدات للأشقاء العرب، للعراق واليمن، للتغلب على تفشي وباء الكورونا، إضافة إلى تقديم مصر مساعدات للخرطوم للتغلب على كارثة الفيضان التي حلت بالبلاد صيف 2020.

ومع تعليق حركة الطيران في العالم نجحت الدبلوماسية المصرية في إعادة المصريين العالقين في الخارج، أو عبر تمديد إقامتهم والتواصل السفارات مع الجالية المصرية بشكل يومي.