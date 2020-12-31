شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دمياط» تكرم المتميزين بالمستشفى التخصصي لجهودهم في احتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، والدكتور وليد أبوالخير، مدير عام مستشفى دمياط التخصصي، الخميس، عددًا من الفرق الطبية والإدارية بمستشفى دمياط التخصصي بقاعة المستشفى، وذلك لتميزهم في العمل وجهودهم في العمل خلال أزمة كورونا، حيث شمل التكريم 50 ممرضة وعددًا من الإداريين بالمستشفى.

وبحسب بيان، الخميس، تم تكريم عدد من الاداريين وهم حاتم الشرقاوي ونجلاء الجمل وعبير الرفاعى واشرف الدالى ووائل شحاته ومحمد ابراهيم وشريف عبدالفتاح وإسلام جبل وهشام البلشي، ورضا زهران وعبدالعزيز فهمى ومن التمريض رضا الزيات وامانى خروبه ونورا عبدالمنعم الليثى، حيث حضر التكريم دكتور محمد بدران وكيل مديرية الشؤون الصحية ودكتور محمد فهيم مدير الطب العلاجى ودكتور اشرف العزب مدير المستشفيات ودكتور طارق الذكى نقيب اطباء الاسنان ودكتور هشام شباره رئيس قسم الجراحه العام ودكتوره ريهام موسى وكيله المستشفى ودكتوره دعاء ابو الهدى وكيلة المستشفى.

من جانبه قال الدكتور وليد أبوالخير مدير عام المستشفي، أن التكريم يأتي ضمن سياسة الوزارة بتكريم الفرق الطبية التي تبذل جهدا وتقوم بعملها وسط هذه الظروف، لافتًا إلى أن المستشفي تشهد خلال الفترة المقبلة تطويرا كبير في الخدمة الطبية، خاصة في ظل الدعم من جانب المشاركة المجتمعية بالمحافظة.