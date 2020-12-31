شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات حزبية لتشكيل تحالفات في «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثف قادة الأحزاب الممثلة فى مجلس النواب اتصالاتهم لتشكيل تحالفات برلمانية فى المجلس، وعلمت «المصرى اليوم» أن هذه الاتصالات توصلت لبلورة تحالفين، الأول يقوده حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بـ316 مقعدا مع حزب الشعب الجمهورى الذى يمتلك 50 مقعدا، وحزب مصر الحديثة الذى يمتلك 11 مقعدا، أما التحالف الثانى فيتكون من أحزاب الإصلاح والتنمية والعدل والمصرى الديمقراطى وتملك جميعها 18 مقعدا، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين لم تكشف المصادر عن عددهم.

وقال أحد نواب حزب مستقبل وطن، طلب عدم نشر اسمه، إن المفاوضات بدأت بالفعل بين الحزب وبقية الأحزاب لتشكيل تحالف برلمانى من المنتظر أن يضم أحزاب الشعب الجمهورى ومصر الحديثة بجانب حزبه، بالإضافة لوجود إمكانية انضمام أحزاب أخرى.

وأضاف المصدر أن الحزب سيعمل على تشكيل ما يشبه «هيئات برلمانية» داخل كل محافظة يترأسها أمين الحزب بالمحافظة إذا كان نائبًا، أو أحد النواب لمناقشة قضايا المحافظة وحلها بشكل جماعى، لافتًا إلى أن الحزب سيناقش ملف رئاسة ووكالة مجلس النواب وانتخابات اللجان النوعية الأسبوع المقبل.

وقال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ«المصرى اليوم» إن التحالف يسعى لضم المستقلين الذين تتماشى أفكارهم مع الأحزاب الثلاثة، موضحًا أن هدف التحالف طرح وجهات نظر وأفكار مختلفة، وأن يكون صوتًا للمعارضة فى البرلمان، ولن تمثل قلة عدد أعضاء التحالف مشكلة لأن العبرة بالأداء البرلمانى والقضايا التى سيطرحها.

وأكد عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو البرلمان، وجود مشاورات وتنسيق بين حزبه وحزبى الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى، بالإضافة لعدد من النواب المستقلين سيتم الإعلان عنها مع بدء جلسات البرلمان فى يناير الجارى.

يُذكر أن 13 حزبًا نجحت فى حجز مقاعد فى مجلس النواب، فى مقدمتها حزب مستقبل وطن.