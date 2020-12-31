أسامة هيكل يهنئ المصريين بالعام الجديد: ندعو الله أن يشهد انفراجًا وانطلاقًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الشعب المصري والأمة العربیة بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، سائلا المولى، سبحانه وتعالى، أن يكون العام الجديد بداية لزوال جائحة كورونا التي طغت على كل دول العالم خلال العام الماضي، وأن يشهد العام الجديد انفراجة وانطلاقًا للشعب المصري كله نحو مستقبل واعد بإذن الله. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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