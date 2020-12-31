شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تزور المدينة الرياضية قبل انطلاق «مونديال اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت «المصرى اليوم» بجولة فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، للوقوف على اللمسات الأخيرة لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، حيث يجرى العمل فى المدينة على قدم وساق لاستقبال اللاعبين، فى رسالة إلى العالم بقدرة مصر على استضافة حدث رياضى بهذا الحجم رغم كل الظروف التى يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد القائمون على الاستعدادات بالمدينة الرياضية لـ«المصرى اليوم»، أن الصالة الرئيسية للبطولة تم تجهيزها على أحدث الأنظمة العالمية، حيث تحتوى على شاشات حديثة وأحدث نظم وحدات بث تليفزيونى ووحدات مراقبة وقاعة لكبار الزوار، حيث تصل مساحة المدينة لـ92 فدانًا تضم حمامات سباحة وملاعب تنس واسكواش وكرة قدم ومجمع لصالة مؤهلة لذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن صالة جمباز. وأكد مسؤولو المدينة أن العمل لم يتوقف رغم أزمة انتشار الفيروس حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين، لافتين إلى أن الأجواء فى مصر ستساعد على حضور الجماهير للمباريات ونجاح البطولة التى تعتبر استضافة مصر لها حدثا كبيرا.

وكان أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قال فى تصريحات، إن الدولة خاصة وزارة الشباب والرياضة مهتمة باستضافة البطولة خصوصا أنها وسبق وفعلتها عام 2008، حيث تم بدء العمل فى مجمع كبير بمدينة 6 أكتوبر يسع 4500 فرد، بجانب إنشاء صالة تدريب أخرى لاتحاد كرة اليد والأكاديمية الأمريكية، وصالة بالمدينة الرياضية تسع 7600 كرسى، كما تم الانتهاء من صالة رياضية أخرى تضم 4500 كرسى، بجانب 3 صالات جديدة مع رفع كفاءة صالة استاد القاهرة لتسع 19 ألف كرسى.