شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، تعليق امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر (الماجستير والدكتوراه)، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء؛ التي اتخذها للوقاية من كورونا؟

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن قرار التعليق يشمل طلاب الفرق النهائية بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر.