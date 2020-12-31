شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجّل 21 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجّلت محافظة شمال سيناء 21 حالة شفاء جديدة و4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء، والذي أشار إلى أنه تم تسجيل 21 حالة شفاء و4 حالات إصابة، مؤكدًا أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 224 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1051 حالة، وعدد الوفيات بلغ 64 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة. وأكد البيان وجود 20 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و198 حالة أخرى تحت العزل المنزلي. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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