شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفرقاطة «الجلالة» إلى الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الخميس، الفرقاطة الأولى من طراز «فریم بيرجامینی» التى أنشأتها شركة فينكانتييرى الإيطالية، لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية، والتى تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وتعد الفرقاطة «الجلالة» واحدة من فرقاطتين من طراز فريم تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا، وتتميز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحرى، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، ويدعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين الثروات الطبيعية بالبحرين المتوسط والأحمر.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا.

وألقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، كلمة خلال مراسم استقبال عدد من قادة القوات المسلحة وبعض قادة القوات البحرية المصرية السابقين، وعدد من طلاب الكلية البحرية، نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زکی، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد.

وقال الفريق خالد إن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، موضحًا أن الفرقاطة الجديدة تعد ضمن الوحدات الأكثر تطورًا فى القوات البحرية المصرية بما تمثله من قوة ردع للحفاظ على السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية ودعم أمن قناة السويس فى ظل العدائيات والتحديات التى تشهدها المنطقة.