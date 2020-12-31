شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لوائل الإبراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت الصفحة الرسمية للاعلامي وائل الابراشي ، إن حالته الصحية تحسنت ، وهو متواجد الآن بغرفة عادية وليس في العناية المركزة. يذكر أن حالة الابراشي كانت تعرضت لبعض الاضطرابات منذ ساعات ونقل علي إثرها الي العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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