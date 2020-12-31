شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي في 2020: «طلاق» بريطاني و«شرخ» كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحديات كثيرة واجتها، الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع انسحاب بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح القارة لتكون القارة العجوز أحد أكثر القارات تضرراً من انتشار الفيروس، ختاماً بظهور السلالة الجديدة من الفيروس على أراضيها.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

في بداية العام خرجت بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، بعد مرور أربع سنوات على استفتاء صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن تحديات عدة أجلت خطوة الخروج الفعلي حتى يناير 2020، حين وافق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2019، وفي الموعد المحدد في 31 يناير 2020: تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأزيل علم بريطانيا من مؤسسة الاتحاد الأوروبي، لتبدأ لندن وبروكسل ما عرف بالمرحلة الانتقالية التي ظلت أغلب قوانين الاتحاد الأوروبي سارية في بريطانيا، حتى 31 ديسمبر 2020، للتوصل لاتفاق تجاري يرسم شكل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد البريكسيت.

وفي 24 ديسمبر من عام 2020، توصل الطرفان لاتفاق تجاري، يقضي بخروج بريطانيا من السوق الموحدة، لكن مع الاحتفاظ بمنطقة تجارة حرة بين لندن وبروكسل، وإزالة التعريفات الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وفيما يخص مياه الصيد، اتفق الطرفان على أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن 25% من حصصه الحالية في الصيد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.

وآثرت بريطانيا الخروج في عام 2020، رغم أنها أحد الأعضاء القدامى الاتحاد، وثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا، وانضمت لندن في 1973، للجماعة الاقتصادية الأوروبية، قبل أن يتحول أسمها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1992.

لكن التخوف الحقيقي، من قادة الاتحاد الأوروبي أن تحذو أي من 27 دولة أخرى من أعضاء الاتحاد حذو بريطانيا، خاصة بعد الأداء الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة الكورونا، وتسبب في وفاة الآلاف في القارة العجوز.

الأداء وقت الجائحة

مع انتشار الفيروس في القارة العجوز مارس 2020، واجهت دول الاتحاد الأوروبي نقص في المستلزمات الطبية والأدوية، وفي أطقم الفرق الطبية، دون أن يقدم الاتحاد الدعم المتوقع منه، الأمر الذي دفع بالعديد في الشارع الأوروبي عن التساؤل عن جدوى عضوية الاتحاد، وفي إيطاليا إحدى أكثر الدول تضرراً من الفيروس، وأولى الدول التي تفشى فيها الوباء، أشار أستطلاع رأي أجرته «يورونيوز» أن نحو نصف إيطالي يؤيدوا مغادرة الاتحاد الأوروبي في حال نجح بريكست.

وفي إبريل قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اعتذارات لإيطاليا على تأخر رد فعل الإتحاد بشأن تفشي وباء كوفيد-19.

المحفزات الاقتصادية

وبعد الصدمة الأولى للجائحة، سعت منظومة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأداة الاقتصادية لرأب الشرخ الذي حدث بينها وبين الدول الأوروبية.

وفي 21 يوليو 2020 توصل القادة الأوروبيون إلى اتفاق بشأن خطة لتعافي الاقتصاد الأوروبي، عبر ميزانية الأوروبية طويلة الأجل 2021-2027، بإجمالي حوالي 8.1 تريليون يورو، تضع أوروبا على طريق الانتعاش المستدام، وتخلق فرص العمل وإصلاح الأضرار الناجمة من فيروس كورونا، مع بناء مستقبل رقمي وصديق للبيئة.

وفي 25 أغسطس، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم 87.3 مليار يورو دعم مالي لـ16 دولة عضو بالاتحاد، وفي 7 أكتوبر أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح إيطاليا، 1.7 مليار يورو، من أجل التعافي الاقتصادي والصحي.

تحدي جديد

ويواجه الاتحاد الأوروبي، تحدى جديدة متمثل في اكتشاف العالم لسلالة جديدة من فيروس كورونا، أكثر انتشارًا من السلالة الأولي، لكن تلك المرة ليس في الصين بل في القارة الأوروبية.

وفي 23 ديسمبر أعلنت بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر انتشار، مسجلة إصابات في المملكة، بعدها بأيام أعلنت كل من فرنسا وأسبانيا تسجيل إصابات من السلالة الجديدة بكورونا، الأمر الذي دفع العديد من الدول لفرض قيود على الحركة أو إغلاق تام، في سيناريو أشبه لما جرى في شهر مارس الماضي.

ويبقى السؤال الأبرز هل سيتحسن الرد الأوروبي لإستيعاب السلالة الجديدة مع دخول 2021؟