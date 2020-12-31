بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمراراً للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يستهدف تبني استراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية والتوافق على السياسات الحاكمة والإجراءات الفنية وصولاً الى المزارع الإنتاجية عملاً على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية من خلال قطاع استزراع سمكي صحي ومستدام.

وأوضح أن الآليات التنفيذية للبروتوكول تتضمن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية وقدرات المزارعين وتحقيق شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص من خلال الترويج للمارسات الجيدة والإنتاج المسؤول وتقليل المخاطر الحيوية لتحقيق الاستدامة بقطاع الاستزراع السمكي.

يذكر أن منظمة الأغذية قامت بتنفيذ نحو ٤ مشروعات في مجال المساعدات الفنية للجانب المصري من اهمها مشروع المساعدة الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وكذلك مشروع تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل سريعة التلف مثل الطماطم، وتحديث استراتيجية الزراعة ٢٠٣٠ ، مشروع منتدى الاستثمار ومؤخرا تم الاتفاق على قيامها بتنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية لصغار المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة في مصر، وجاري تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لإعادة تأهيل مراكز تجميع الألبان الي جانب استمرار مشروع الطوارئ الاكتاد والذى يساهم في استمرار دعم القوافل البيطرية.