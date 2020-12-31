كمشروع إنتاجي صغير.. "الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان "إنشاء منحل كمشروع إنتاجي صغير" خلال الفترة من ٤ إلى ٥ يناير ٢٠٢١.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة لما يمثله منحل العسل في حياة الإنسان وغذائه ومن ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح والبروبوليس وسم النحل، مشيرًا إلى أن وقاية النباتات لها دور كبير كغذاء وعلاج بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه النحل في زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل.

وأوضح عبدالمجيد"، أن الدورة ستساهم في خلق فرص عمل للشباب والخريجين من خلال إنشاء منحل كٱحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة و المربحة في نفس الوقت حيث لا تحتاج إلى رأس مال كبير ودورة رأس المال فيها سريعة.

ولفت مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إلى أن الدورة بها خبراء متخصصون ومتميزون من أساتذة قسم بحوث النحل بالمعهد وتشتمل محاور الدورة على التعرف على كيفية إنشاء منحل وطرق تربية النحل وأنواعه و أعمال النحالة وماهى المنتجات المختلفة لنحل العسل وفوائدها.