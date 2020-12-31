وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بجولة تفقّدية صباح اليوم لمركز العمليات المتكامل لمصر للطيران و مبنى الركاب رقم (٣) وصالة (٤) ب مطار القاهرة الدولى لمتابعة حركة العمل داخل المطار، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،التي يتم إتباعها مع المسافرين والعاملين، داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا.

كما قام الوزير بتفقد استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، المقامة في مصر في الفترة من ١٣ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، وأيضا تفقد مركز العمليات المتكامل لمصر للطيران لمتابعة انتظام حركة تشغيل الرحلات، ثم قام الوزير بزيارة لمبنى الركاب رقم (٣) للوقوف على مدى انتظام حركة السفر والوصول داخل الصالات، كما تفقد كاونترات المحطة والجوازات، والأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة، وكذلك استراحات درجة رجال الأعمال.

وتابع وزير الطيران أعمال التعقيم والتطهير والفحص الصحى للركاب، وعمل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول .

ومن ناحية أخري، قام وزير الطيران بتفقد صالة (4) والمخصصة للرحلات الخاصة للاطمئنان على الاستعداد لاستقبال البعثات والوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث سيصل منتخب اليابان أول المنتخبات المشاركة في البطولة يوم الأحد الموافق ٣ يناير يليها باقي المنتخبات.

وأشاد الوزير بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، ووجه بتقديم الدعم الكامل لضيوف مصر المشاركين، فى هذا الحدث العالمى وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم.

وخلال الجولة قام وزير الطيران بتقديم التهنئة لجميع العاملين ورجال الشرطة بمناسبة حلول العام الجديد وأثنى على جهودهم الكبيرة، فى العمل فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتزامهم التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات وكافة التسهيلات للمسافرين، متمنيًا لهم في ختام الجولة أن يكون العام الجديد عام خير وبركة خاصة. في إطار الزيادة النسبية في الحركة الجوية التي تشهدها المطارات المصرية مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران.