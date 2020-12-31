مباحث الأموال العامة تضبط 5 قضايا و"الضرائب" تضبط 192 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى.

وشنت الإدارة حملات عدة استهدفت التصدي للجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي، وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا.

في المقابل أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 192 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط قضية مصنفات (سمعية وسمعية بصرية).