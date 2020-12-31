شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: تعليق الأنشطة لأجل غير مسمى وتأجيل امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، اجتماعاً طارئا اليوم الخميس، لبحث مستجدات العملية التعليمية والامتحانات واستكمال الدراسة في ضوء توجيه رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات في هذا في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال «قنصوة» أن الاجتماع الطارئ جاء في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقرر المجلس استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١، وبدء اجازة منتصف العام اعتباراً من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

كما تقرر تأجيل جميع الامتحانات في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، ووقف وتعليق جميع الأنشطة حتى إشعار آخر.