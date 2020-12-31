شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تعلن عن وظائف شاغرة بجميع المحافظات.. والتقديم حتى 30 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (300) مأمور ضرائب حصر وفحص الكتروني (فئة أ) و(فئة ب) والتقديم من 30 ديسمبر 2020 ولمدة شهر ولجميع المحافظات وفقا للتفاصيل التالية:

أولا: شروط التقديم:

1 -ان يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

3- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وان تكون مثبتة كمحل اقامة له ببطاقة الرقم القومى في تاريخ هذا الاعلان.

4- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها.

5- بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل. مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنه على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). بالنسبة للفئة (ب) بكالوريوس في علوم الحاسب الالي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

ويرجي الانتباه انه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم..

ثانيا:المستندات المطلوبة:

1- صورة من المؤهل الدراسى الحاصل علية.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية في تاريخ الاعلان.

4- صورة من شهادة اداء/الاعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق للإعلان باسم وزارة المالية

6- صورة شخصية.

7- صورة من شهادة الخبرة/ التدريب للمتقدمين للفئة أ فقط

برجاء عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، والا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات اكثر من 10 دقائق, وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الالكتروني

[email protected]

ملاحظات هامة:

في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم اسبعاد المتقدم واعتبارة غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

اولا: شروط التقديم:

1 -ان يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

3- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وان تكون مثبتة كمحل اقامة له ببطاقة الرقم القومى في تاريخ هذا الاعلان.

4- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها.

5- بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جداً على الأقل. مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنه على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP). بالنسبة للفئة (ب) بكالوريوس في علوم الحاسب الالي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

6- أن لا يزيد سن المتقدم عن 27 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

ويرجي الانتباه انه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم..

ثانيا:المستندات المطلوبة:

1- صورة من المؤهل الدراسى الحاصل علية.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية في تاريخ الاعلان.

4- صورة من شهادة اداء/الاعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على الموقع، على أن تكون صادرة بحد أقصى شهر واحد فقط سابق للإعلان باسم وزارة المالية

6- صورة شخصية.

7- صورة من شهادة الخبرة/ التدريب للمتقدمين للفئة أ فقط

برجاء عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، والا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات اكثر من 10 دقائق, وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الالكتروني

[email protected]

في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم اسبعاد المتقدم واعتبارة غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

يشترط للترشيح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين لمستندات التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

- بالنسبة للفئة (أ) المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة للأنظمة الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، تحليل وفحص واعداد التقارير عن قواعد البيانات، نظم تقارير الاعمال الذكية (BI) (تكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية) بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية.

- بالنسبة للفئة (ب) تحليل البيانات، نمذجة البيانات، تصميم قواعد البيانات، فحص وتحليل البيانات، أنظمة التقارير وقواعد البيانات، أنظمة البرمجة، اساليب التحليل الاحصائي للبيانات وقواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي (تكون الأسئلة في المجالات السابقة باللغة الإنجليزية) بالإضافة إلى المهارات الشخصية الأساسية. علما بانه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي (وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد).

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