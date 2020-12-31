شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي: تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.. واستكمال الدراسة عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلي للجامعات، إن مجلس قرر البدء فورًا في تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل جميع أنواع الامتحانات حتى وإن كانت امتحانات إلكترونية إلى ما بعد إجازة نصف العام.

وأضاف «غرباوى» أنه تقرر وقف الامتحانات العملية التي بدأت ببعض الكليات اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويتم استكمال الامتحانات سواء نظرى أو عملي بعد العودة من إجازة نصف العام.

وأكد أن الجامعة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا فقد تقرر استكمال ما تبقى من مناهج سواء نظرية أو عملية بنظام التعليم عن بعد حيث سيتم تفعيل المنصة اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢١. داعيا المولي عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل خطر يحيق بمصرنا الغالية.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.