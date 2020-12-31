شكرا لقرائتكم خبر عن من كوبري «تحيا مصر».. «المتحدة» تضيء سماء القاهرة بألعاب نارية احتفالا بالعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى لعمل احتفالية كبرى في القاهرة، واختارت كوبري تحيا مصر وذلك بإستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتي تعطى صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية، لتضاهي احتفالات العواصم العالمية الكبرى.

وتم اختيار موقع مميز من العاصمة الإدارية الجديدة ويكون ذلك مصاحبا لبعض الاحتفالات في الموقع نفسه في تجمع للمواطنين لتصوير مظاهر الفرحة بإستقبال العام الجديد.

تقوم وسائل الإعلام المصرية بنقل الحدث على الهواء مباشرة مصاحبا للعد التنازلي لأستقبال العام الجديد في منتصف ليل القاهرة واضافة إلى التواصل مع وسائل الاعلام العربية والعالمية لنقل الحدث على الهواء مباشرة من القاهرة ليكون بمثابة احتفال مصر بإستقبال العام الجديد

وأوضح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، أن نوعية الألعاب النارية مميزة في اداءها وأمانها وذلك لأداء هذا العمل الكبير استيرادها من النمسا وألمانيا ليتم تجهيز الكوبرى والمنطقة المحيطة به.

ويتوقع صالح أن يكون هذا العمل هو الأكبر والغير مسبوق في مصر ليكون ايقونة لأحتفالات العام الجديد سنويا ومثال يتم العمل به والبناء عليه كل عام.