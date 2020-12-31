شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، عن انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف المجلس أنه سيصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات.

وناشد المجلس جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

وأكد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.

وكان المجلس الاعلي للاعلام خاطب من قبل مجلس الوزراء من اجل الموافقة على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في 16/2/2020 وكانت فترة السماح الماضية قد انتهت يوم 24 نوفمبر الماضي.

«الأعلى للإعلام»: انتهاء مهلة توفيق أوضاع وسائل الإعلام المجلس يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص

«الأعلى للإعلام»: انتهاء مهلة توفيق أوضاع وسائل الإعلام المجلس يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص

«الأعلى للإعلام»: انتهاء مهلة توفيق أوضاع وسائل الإعلام المجلس يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص

«الأعلى للإعلام»: انتهاء مهلة توفيق أوضاع وسائل الإعلام المجلس يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص

«الأعلى للإعلام»: انتهاء مهلة توفيق أوضاع وسائل الإعلام المجلس يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص