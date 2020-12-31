نائب محافظ الجيزة يتفقد مركز الحساسية بإمبابه ومستشفى صدر الجيزة بالعمرانية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية مركز الحساسية والصدر بإمبابه بنطاق حي شمال الجيزة ومستشفي صدر الجيزة بنطاق حي العمرانية لمتابعه سير انتظام العمل والرعايه الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه قرارت السيد رئيس مجلس الوزراء بالمرور على المستشفيات. كما زار نائب المحافظ أقسام الأستقبال والطوارئ والأشعه وغرف العزل والرعاية المركزة لأطمئنان على المرضى. وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للأطقم الطبية لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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