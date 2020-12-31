شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب قبول طلبات الترشح بانتخابات المحامين في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية مساء الخميس، غلق باب التقدم للترشح على مقعد نقيب المحامين بالإسكندرية وعضوية مجلس النقابة.

وتقدم اليوم عبدالحليم علام نقيب محامين الإسكندرية الأسبق، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المحامين في الإسكندرية في اللحظات الأخيرة، بعد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بضم نقابتي شرق وغرب المدينة لتصبح نقابة واحده للمحامين.

وسبق لـ«علام» أن فاز بمنصب نقيب المحامين في الإسكندرية، أثناء حكم جماعة الإخوان.

كما تقدم جمال سويد، بأوراق ترشحه على ذات المنصب، وسبق له خوض الانتخابات ولم يوفّق.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بنقابة المحامين برئاسة وكيل المجلس مجدي سخى أعلنت المواعيد الخاصة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية، وبدء تلقى طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من يوم 26 إلى يوم 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءا، وعلى أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.