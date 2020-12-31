شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم قنا» يكرم موظفي خدمة المواطنين لتفانيهم في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أعضاء إدارة خدمة المواطنين بمديرية التربية والتعليم نظرا لما حققته الإدارة من إنجاز الرد على 100% من الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أشاد خالد خلال استقباله عبدالرحيم فتحي، مدير إدارة خدمة المواطنين، وطارق أحمد وحنان عباس وكارولين زكي وجانيت نسيم، أعضاء الإدارة، بما بذلوه من جهد خلال التجاوب مع شكاوى المواطنين والحد من تردد المواطنين وتزاحمهم في ظل جائحة كورورنا واستخدام المنظومة كبديل آمن للحفاظ على الصحة العامة.

تكريم أعضاء خدمة المواطنين بتعليم قنا

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