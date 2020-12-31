شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على عقد المؤتمر السنوى الثالث لكلية العلاج الطبيعي وذلك في الفترة من 10 – 12 مارس 2021 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة وأيضاً وافق المجلس على مذكرة الشراكة بين كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى وجامعة سان بطرسبرج الحكومية بدولة روسيا.

كما وافق على مذكرة التفاهم بين كلية التربية النوعية بالجامعة وإقليم جنوب الصعيد الثقافي ممثلاً في مدير قصر ثقافة قنا وأيضاً على مذكرة التفاهم بين مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وجمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس ( داتا نجع خميس ) الطود محافظة الأقصر.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور نهى أحمد التايه في وظيفة استاذ بكلية العلوم وعلى منح اللقب العلمي للدكتور محمود عبدالنبي بوظيفة أستاذ بكلية الهندسة وعلى تعيين الدكتور حسن تهامي عبدالله في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية ومنح اللقب العلمي للدكتور محمد يوسف صالح لوظيفة استاذ مساعد لكلية الطب البيطري وأيضاً وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور شيرين أحمد حسن والدكتور ابتسام محمد عبدالله من كلية التربية والدكتور على منصور فضل من كلية العلوم والدكتور محمود عباس على من كلية الزراعة والدكتور ايمان عبدالعظيم ابو الوفا من كلية الطب

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (15) طالب ودرجة الماجستير لعدد (48) طالب من مختلف كليات الجامعة إضافة إلى منح الطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2020 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الطبية البيطرية تخصصات ( ميكروبيولوجيا الحيوان – مراقبة الاغذية – الكيميا الحيوية ) وعددهم (54) طالب وطالبة من كلية الطب البيطري ومنح الطالب الناجح في دور اكتوبر 2020 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الاسلامية بنظام التعليم المفتوح من كلية الآداب طبقاً لاتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس

دكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية