شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بـ«الزينية» في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الخميس، بإزالة تعدي على أرض زراعية على مساحة قراط ونصف عبارة عن قواعد خرسانية ورقاب أعمدة بالمهد.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن للتصدى للتعديات على أراضي املاك الدولة وازالتها من المهد.