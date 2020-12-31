شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات التي تعوق خط الطرد أمام معبد «المدامود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم التنسيق مع إدارة التنمية الأثرية، لإزالة التعديات التي تعوق تنفيذ خط الطرد للصرف الصحي بجوار معبدالمدامود.

وفي السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة قيراط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدي.