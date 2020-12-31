شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة الحوت يكشف تفاصيل مبادرة «قمامة دليفري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمعة الحوت، صاحب مباردة «قمامة دليفري»، إن يعمل متعهد نظافة ولديه عقود مع هيئة النظافة في منطقة المقطم، مشيرًا إلى انه كان يسعى في البداية لكي تكون منطقته نظيفة من خلال التشجير وجمع القمامة، وبعد ذلك قام بالتعاقد مع هيئة النظافة لتجميع النظافة من المجمعات السكنية بشكل يومي .

وتابع «الحوت»، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج «احنا الستات»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، ان ابتدع نظام جمع القمامة من خلال التليفون، متابعًا: «لو السكان نائم، والزبال خبط ومفتحتش، ممكن تتصل بمقر شركة النظافة بعد انصراف الزبال، وخلال وقت قليل يذهب العامل إلى المكان الخاص بالساكن، ويحصل منه على القمامة».

وأضاف أن الشركة تقوم بكافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من كمامة وخلافه لمنع أنتشار الفيروس، لافتَا إلى أن الزبال الذين يقوم بإلقاء الزبالة من اماكن تجمع القمامة يسمى نباشًا وليس زبالاً، ويقوم بذلك لأنه يجمع الأشياء التي من الممكن أن تابع فقط.