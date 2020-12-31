شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع ثلاجة لحوم وتحريز 340 كيلو مجهولة المصدر في قرية مشويات بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة تموين العامرية في الاسكندرية، برئاسة حسن داود، بالاشتراك مع حى العامرية وجهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة،من ضبط لحوم مجهولة المصدر داخل احدى قرى المشويات في الاسكندرية، الخميس.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن الواقعة تأتي في إطار حملة مفاجئة لتشديد الرقابة على اللحوم المعروضة بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجاري واللحوم الفاسدة، وتمت بإشراف إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير الادارة.

وضبطت الحملة إحدى قرى المشويات بالعامرية، لحيازتها لحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، اذ جرى تحرير 340 كيلو لحوم تنوعت ما بين ١٢٢ كيلو لحم ضانى، و٨٤ كيلو عكاوى، و٦٣ كيلو لحم شمبرى، و٤٣ كيلو لحم مفروم، و٢٧ كيلو دهن.

تم تشميع ثلاجة اللحوم بهذه القرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة،وأخطرت النيابة للتحقيق.