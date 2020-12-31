شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نصف مليون جرعة من لقاح كورونا تصل مصر خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا نتابع الوضع الوبائي أولا بأول، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، ويجب على المواطن المصري أن يشعر بقلق، بعد زيادة الإصابات وعليه الالتزام بالإجراءات.
وأضاف نادر سعد خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق«وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، ننتظر خلال أيام وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم، للبدء في التطعيم، واللقاح الصيني ليس هو اللقاح الوحيد رغم أنه الأكثر فاعلية، وهناك مفاوضات مع أسترازينكا وفايزر وسيتم توفير اللقاحات فور الوصول لاتفاق.
وتابع أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عرض خطته خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء، على المجلس وكان الاتجاه لإقامة الامتحانات، كان هناك مناشدات عديدة من أولياء الأمور لتأجيل الامتحانات في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا.
وأوضح أن القرارات التي صدرت جاءت بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استجاب لمناشدات أولياء الأمور على أن تقام الامتحانات بعد إجازة نصف العام على أن يستكمل الفصل الدراسي الأول أون لاين.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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