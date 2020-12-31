شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد مستشفى الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا مستشفي الحميات بمدينة قنا المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية بحضور الدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي الحميات وأعضاء اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل .

وتفقد نائب المحافظ أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن)، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة على التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذاالادوية والامصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا وبكميات كافية .

وأشار عمر أنه تم تخصيص 8 مستشفيات لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس هي ( حميات نجع حمادي –الوقف المركزى – حميات قنا – الصدر بقنا – فرشوط المركزى قنا العام – قوص المركزى– قفط التعليمى ) وهى تضم 684 سرير اقامة بالأقسام الداخلية و23 سرير عناية و16جهاز تنفس صناعى لإستقبال وعزل المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقا لماتستدعيه حالة المريض.