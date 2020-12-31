شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفيروسات: مصر في بداية ذروة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشادت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من السبت المقبل، وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام، قائلة إنه «قرار حكيم وجاء في وقته».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الأعداد المتزايدة لإصابات كورونا دليل على أن مصر في بداية الذروة للموجة الثانية من «كوفيد- 19»، موضحة أن الإجمالي تجاوز 136 ألفًا حتى الآن.
وأشارت إلى أن الأعداد من المقرر أن تصل إلى 140 ألفًا، وفقًا للدراسات والتوقعات الحسابية، متوقعة انخفاض منحنى الإصابات بعد الارتفاع في الأعداد لمدة أسابيع معدودة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الفيروسات: مصر في بداية ذروة الموجة الثانية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.