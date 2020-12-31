شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفيروسات: مصر في بداية ذروة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف الدراسة في المدارس والجامعات بدءًا من السبت المقبل، وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام، قائلة إنه «قرار حكيم وجاء في وقته».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الأعداد المتزايدة لإصابات كورونا دليل على أن مصر في بداية الذروة للموجة الثانية من «كوفيد- 19»، موضحة أن الإجمالي تجاوز 136 ألفًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن الأعداد من المقرر أن تصل إلى 140 ألفًا، وفقًا للدراسات والتوقعات الحسابية، متوقعة انخفاض منحنى الإصابات بعد الارتفاع في الأعداد لمدة أسابيع معدودة.