شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الأقصر يحصلون على 5 مراكز متقدمة بمسابقة «الكاريكاتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل طلاب مديرية التربية والتعليم بالاقصر على خمسة مراكز متقدمة بمسابقة «الكاريكاتير» لمركز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية والتى اقيمت اون لاين حيث حصل الطالب مارك ميلاد عماد بمدرسة السلام الخاصة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية والطالبة ساندرا سامح منير الاقصر الاعدادية بنات بالمركز الثالث والطالب عمر محمد عبدالسلام ارمنت الحيط بالمركز الثالث مكرر والطالب رفيق رضا زكى بالمركز الرابع والطالب احمد طارق احمد على المركز الثالث.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة للطلاب الفائزين لحصوله على مراكز متقدمة بالمسابقة وتوجيه الصحافة والاعلام لحصده خمسة جوائز على مستوى الجمهورية مؤكداً على استمرار طلاب الاقصر في التميز في معظم الانشطة على مستوى الجمهورية.

كما أشار هشام عبدالستار مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية على ان المسابقة اقيمت صيف 2020 لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية وتم التقييم عن بعد تحت اشراف حمدى الدندراوى موجه عام الصحافة والإعلام بالمديرية.