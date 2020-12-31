شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: القانون لا يسمح بالمد في طلبات التصالح مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحق في مد فترة التصالح لمدة مماثلة.

وتابع «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء قام بمد مهلة التصالح لـ3 شهور أخرى، وهذه آخر مهلة، لأن القانون لا يتيح المزيد من المد، ولن تكون في صالحة مجلس الوزراء هذا الامر، لأن القانون لا يسمح.

وأضاف: «من يتقدم بطلبات التصالح في شهر يناير سيدفع 30% من قيمة التصالح كدليل على الجدية، ومن يتأخر ويدفع في شهر فبراير سيدفع 35%، ومن يتقدم للتصالح في شهر مارس سيدفع 40% من القيمة الاجمالية للتصالح.

ولفت إلى أن أعداد مخالفات البناء المرصودة تتراوح ما بين 3 ملايين وحدة و3.4 مليون وحدة، وحتى الآن تقدم 2.6 مليون طلب تصالح، وهذا الرقم كبير نسبيًا.

وذكر أن الغرامات الفورية على عدم ارتداء الكمامة ستطبق ابتداء من يوم الأحد الموافق 3 يناير، وسيغرم أي مواطن 50 جنيهًا بشكل فوري من سلطات انفاذ القانون أو من لهم سلطات الضبط القضائية.

وتابع «سعد»، أن هناك غرامات ستطبق على الأماكن المخالفة مثل تقديم مقهى للشيشة أو عمل المطاعم بطاقة تزيد عن50% سيتم فرض عليه عقوبة تقدر بـ4 آلاف جنيه وغلق المكان لمدة أسبوع«.

وأضاف، المتحدث باسم مجلس الوزراء:«وفي حالة تكرار المخالفة سيدفع 4آلأاف جنيه مرة أخرى، وسيتم مضاعفة مدة الأغلاق لأسبوعين».