شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية كورونا في «القليوبية»: بنها الأعلى في الإصابات و«العبور» صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة بعد أن سجل، اليوم الخميس، 29 حالة إصابة جديدة جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 10 حالات إصابة فيما سجلت مدينة العبور قها صفر إصابة ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11291 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 831 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 705 حالة، وبنها 3451 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1183 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1271 حالة، وشبين القناطر 793 حالة، وطوخ 1402 حالة، وقليوب 762 حالة، ومدينة قها 67 حالة، وكفر شكر 644 حالة إصابة