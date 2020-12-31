الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد غدًا الجمعة، فى محافظتى الفيوم وأسوان، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (666) مسجدًا حتى الآن.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المساجد المقرر افتتاحها غدا هى :

أولا فى مديرية أوقاف الفيوم:

1أبو بكر الصديق – الكعابي القديمة - سنورس

2 الرحمن – سنوفر- مركز جنوب

3 مكاوي – قطون – أطسا

4 الحاجة زين – أبو حجاب – سنورس

5. الفتح – قحافة – بندر الفيوم

6. المدينة المنورة - المدينة الصناعية – طامية

7. النور – أدوار رفائيل - طامية

8. الفاروق – طامية

9. عرفات – ترسا - سنورس

ثانيا فى مديرية أوقاف أسوان

الإمام البخاري – أسوان – مركز إدفو - الكرنك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة غد الجمعة، الأول من يناير 2020 هو "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".