شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي نقل الإعلامي الشهير إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامى وائل الابراشى، قال إنه بمجرد ظهور أعراض كحة أو علامات رشح توجه إلى الطبيب وقام بعمل المسحة الطبية والتى أكدت إصابته بـ فيروس كورونا .

وأكد «الابراشى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن فيروس كورونا غدار، لافتا إلى أنه يعانى من سخونية ونقص في الأكسجين والذى يشكل خطورة كبيرة عليه بالإضافة لمعاناته من السعال المتواصل.

ولفت إلى أن عدد الإصابات في الفن، والإعلام تفرض تجمعات كبيرة والتى لابد من توقفها خاصة بعد زيادة عدد الإصابات بهذه المهن، لافتاً إلى أنه كان حريصاً للغاية من حضور أي مناسبات ولكنه قام بحضور عدد من التجمعات لمرتين متتاليتين مؤخراً ولكنه لم يجزم حتى الآن أن هذه التجمعات من الممكن أن تكون نقلت له العدوى أم لا.