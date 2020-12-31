شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لو كتبت ليلة رأس السنة فى جوجل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل جوجل مع مستخدميه بليلة رأس السنة على طريقته دائمًا بتغيير شكل شعاره المعتاد ووضع شكل ساعة الحائط وهي تقترب من الساعة الثانية عشر إيذانًا بميلاد عام جديد ولمبات الزينة تحيط بحروف كلمة جوجل.

وإذا كتبت في محرك بحث جوجل عبارة ليلة رأس السنة فسيسقط من قمة الصفحة أشكال عبارة عن قصاصات صغيرة من تلك المستخدمة في الاحتفالات بأعياد الميلاد.

وستجد على جانب الصفحة أيضًا شكل طرطور من المستخدم في أعياد الميلاد وبمجرد الضغط عليه ستملأ الصفحة كلها نفس القصاصات، مع سماع صوت زمارة.

ويقدم جوجل تعريفًا بليلة رأس السنة بأنها ليلة 31 ديسمبر، وأنها نهاية العام وآخر يوم في السنة الميلادية، واليوم الذي يلها هو بداية السنة الجديدة.

أعد جوجل خصيصًا لرأس السنة الميلادية تبويبًا مخصصًا لها يبدأ بنظرة عامة يعرض خلالها خبرًا حزينًا عن تدهور الحالة الصحية لبابا الفاتيكان وغيابه عن قداس رأس السنة.

يقدم أيضًا تبويبًا لمقاطع فيديو عن الاحتفالات برأس السنة، وبالتأكيد كلها مقاطع قديمة من الأعوام الماضية وتسجيلات لاحتفالات الأعوام الماضية.

وخصص جوجل قسمًا بعنوان رسائل التهنئة يعرض فيه نماذج رسائل التهنئة بالسنة الجديدة ونماذج من التهاني المصورة لرأس السنة الجديدة.

وتصدَّر قسم الأخبار الخاصة برأس السنة خبرًا عن حفل حماقي في ليلة رأس السنة من الأهرامات وعلى تطبيق «تيك توك» .

ويعرض جوجل تبويبًا تحت عنوان يبحث الأشخاص أيضًا عن يقدم خلاله تقسيمًا لما يبحث مستخدمي جوجل عنه على الموقع في ليلة رأس السنة بمختلف التعبيرات مثل: «ليلة عيد الميلاد – عيد الميلاد – رأس السنة الميلادية – عيد القيامة – هالووين – عيد الظهور الإلهي – عيد الشكر.»

ماذا يحدث لو كتبت ليلة رأس السنة فى جوجل ؟

ماذا يحدث لو كتبت ليلة رأس السنة فى جوجل ؟

ماذا يحدث لو كتبت ليلة رأس السنة فى جوجل ؟