شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشدد على منع الاحتفالات برأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعة تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية، ومنع كافة أشكال الاحتفالات، حرصًا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، وأنه شكل غرفة عمليات برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمتابعة الالتزام بغلق الأماكن ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة، وأنه كلف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.

وأضاف، أنه وجه بمتابعة التشديد بضرورة ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم أو افراح، واحتفالات، والتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهاً مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين، لكيفية الوقاية من المرض، واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الاماكن، مشيراً إلى أن كافة الاجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في حالة متابعة مستمرة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مطالباً مواطني كفر الشيخ بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الارشادات الصحية وطرق الوقاية.