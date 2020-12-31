شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري» يتفقد معابد الكرنك قبل زيارة «العناني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للآثار، بجولة تفقدية داخل معابد الكرنك، صباح اليوم الخميس، تفقد خلالها عدد من المشروعات الأثرية، والترميمات التي تتم بعدد من تماثيل الكباش لرفع كفائتها ضمن المشروع القومي لتطوير تماثيل الكباش بالكرنك.

وتابع «وزيري» عمل فريق الأثريين والمرممين المصريين العاملين بمشروع ترميم 29 تمثالًا من تماثيل الكباش بمعابد الكرنك، وهو المشروع الذي يتضمن أعمال حماية وترميم دقيق لمجموعة التماثيل الواقعة خلف الصرح الأول، تتضمن أيضا القيام بأعمال ترميم دقيق للنقوش والألوان.

ويواصل جولته الممتدة إلى السبت والتى تتضمن تفقد أعمال الحفائر الأثرية الجارية بآخر مرحلة من مشروع كشف وإحياء طريق الكباش، والمعروفة بإسم نجع ابوعصبة، ليتم بعدها بدء أعمال الترميم لمعالم الطريق في تلك المنطقة.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بزيارة لمدينة الأقصر، يوم السبت، المقبل لمتابعة المشروعات السياحية والحفائر والترميمات الأثرية.