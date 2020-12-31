شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. إجازات بالتناوب للعاملين في جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها إجازة بالتبادل على دفعتين ( بواقع 50% من قوة العمل)، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية، التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا.

واكد رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية، الخميس، على ضرورة تواجد القيادات الإدارية بصفة مستمرة لمراعاة صالح العمل مع عدم الإخلال بالمهام الوظيفية المكلف بها أي من العاملين أو الإدارات وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام طبقا لما تقدره السلطة المختصة بكل وحدة من وحدات الجامعة.

وقال رئيس جامعة بنها إن القرار لا يسري على جميع العاملين بالوحدات التالية: «المستشفيات الجامعية (عدا الإداريين )، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكليات، مشاريع ictp والتي تتمثل في ( البوابة الإلكترونية- التعليم الإلكتروني- شبكة المعلومات الرقمية- نظم المعلومات الإدارية )، مشيرا إلى أن القرار لا يسري أيضا على العاملين في الإدارة العامة للأمن الجامعي والدفاع المدني، الإدارة العامة للشئون الهندسية، الإدارة العامة للشئون الطبية، عمال الخدمات المعاونة بجميع وحدات الجامعة.