شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد 2021 هذا نصها:

يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول

«العـــــام الميــــلادي الجديــد2021»

سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار.

متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً

وكل عام وسيادتكم ومصر بخير ،،،

لـــواء أ.ح / خـــــالد شعيـــــب

محافـــــــــظ مطــــــــــــــروح

كما بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين بمناسبة العام الميلادي الجديد.