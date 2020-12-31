شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير المدارس والأبنية الحكومية في بيلا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، الخميس، تكليفه لرئيس قرية الكوم الطويل للقيام بأعمال رش وتطهير الوحدة المحلية والمدارس بقرية الكوم الطويل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والعمل على رفع كفاءة الخدمات بالقرية.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكليف روساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة للقيام برفع كفاءة الخدمات ورش وتعقيم المدارس بقرى المركز والمدينة.
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