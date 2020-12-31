شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تناول هذه الخضروات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، قائمة بأنواع الخضروات التي تساعد في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أنت بحاجة إلى تناول الخضروات التي تقوي المناعة». ونصحت وزارة الصحة بتناول الخضروات الطازجة لأنها مصدر غني بالفيتامينات ومقوية للمناعة. وشملت القائمة على الخضروات الحمراء، كالطماطم والفلفل الأحمر، وأيضا الخضروات الصفراء كالفلفل الأصفر والجزر. وضمن القائمة الخضروات الخضراء كالخيار والجرجير والخس، والخضروات البيضاء كالفجل والبصل، وأيضا الخضروات البنفسجية كالبنجر. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: تناول هذه الخضروات لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.