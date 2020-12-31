شكرا لقرائتكم خبر عن رباب الشريف تعلن إصابتها بفيروس كورونا: «كنت في رحلة للجونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المذيعة رباب الشريف، بقناة نايل سينما، الخميس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تصريح لـ«المصري اليوم»: «كنت في رحلة في الجونة مع الأصدقاء، وبعد يوم من رجوعي القاهرة، ظهرت أعراض على أصدقائي، وأنا أيضًا الحرارة بدأت ترتفع، وحسيت بضيق في التنفس، وعلى الفور عملت مسحة وطلعت إيجابية وبدأت العزل المنزلي وبروتوكول العلاج فورًا».

وأضافت: «أعتقد ان الفيروس اصبح اكتر انتشارا لاني حرصيه على ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وحاليًا اخضع للعزل المنزلي، والتزم بالبروتوكول العلاجي، واقوم بعمل التحاليل المطلوبه بانتظام، مع شرب الكتير من السوايل الدافيه والأكل الصحي والانتظام في الادويه، ودعواتكم لي بالشفاء واتمني مرور الازمه على خير».

وأشارت إلى أن مجموعه عمل البرنامج «صورنا بعض الحلقات للعام الجديد، من برنامجي على قناة نايل سينما، حيث تقدم برنامج «المهرجان» (The festival) وهو برنامج يتناول تاريخ المهرجانات العريقة في العالم، ويرصد البرنامج ايضا، اهمية ودور المهرجانات وخصائص كل منها وأهم مراحلها في دول العالم المختلفة».

وأكدت رباب أنها تقدم برنامج اخر على قناة نايل سينما، وهو برنامج «سينما اوبرا» وهو برنامج، ويلقي دائما اهتمام الشباب، وهو يتناول روايات الافلام القصيرة والطويلة.