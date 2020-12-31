شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 5 تظلمات في اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات «تقنين أراضي أملاك الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولمياء جلال، المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 83 ملفًا ما بين طلبات جديدة وتظلمات، حيث تم قبول 5 تظلمات والموافقة على طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها«حتى الآن» إلى 2176 طلب تقنين، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1013 عقدا بواقع (739 مبنى و274 زراعة)، وجارٍ البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.