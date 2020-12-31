شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: استمرار تلقي طلبات التصالح حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء «خلال اجتماع الحكومة» الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضمن موافقة المجلس على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى 31 مارس 2021، طبقًا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30% من قيمة التصالح «جدية» إذا ما قام بالسداد خلال يناير القادم، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

كما أكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ودعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا توصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التي أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين «صباحية ومسائية» وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون.

وبلغ إجمالي طلبات التصالح المقدمة من المواطنين حتى أمس الأربعاء«122 ألف و402 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكان مركز الواسطى الأعلى في عدد الطلبات المقدمة والذي بلغ 26001 طلب، ثم مركز بني سويف 25859 طلبا ،بعدها ناصر 21937 طلبا، والفشن بــ 18261 طلباً، وببا 14129 طلبا، ثم مركز سمسطا بـ8483 و7732 في إهناسيا.